Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Доставку літаків разом із документацією здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини.

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Про це повідомили на сайті словацького Міноборони.

«Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації», — заявив міністр оборони Ярослав Надь.

Загалом країна пообіцяла передати ЗСУ 13 винищувачів радянського виробництва. Решту літаків мають доставити найближчими тижнями.

За словами речника командування Повітряних сил України Юрія Ігната, радянські МіГ-29 теоретично можливо переобладнати під західну зброю.

В ефірі національного телемарафону Ігнат розповів, що на українські МіГ вже вдалося встановити ракети «Харм» (англ. HARM — ред.). Втім ці ракети не мають такого функціоналу, який міг би бути у разі запуску з F-16.

Він зазначив, що раніше МіГ планували переоснащувати в одній із країн, але це виявися занадто дорогий та складний процес, який забирав би занадто багато часу.

«Техніка стара фізично і такі кошти не вкладали навіть Словаччина та Польща. Там проведена незначна модернізація літаків, система зв'язку дещо адаптована під натівський стандарт, GPS-навігація, система свій-чужий. Але для воєнного часу – це не суттєва модернізація», — додав Ігнат.