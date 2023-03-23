США стурбовані, що змучений війною світ може прийняти «мирний план» Китаю — Bloomberg

ПОЗИЦІЯ КИТАЮ

Російські матрьошки з портретами президента Китаю Сі Цзіньпіна і президента Росії В. Путіна у сувенірній крамниці в Москві напередодні візиту лідера КНР до РФ, 21 березня 2023 р.

Вашингтон – Представники США публічно висловили недовіру ідеї Пекіна. Вони заявили, що заклик до припинення вогню стане нагородою для Москви, яка зміцнить свої територіальні «здобутки». Китайська пропозиція викликала занепокоєння у Вашингтона. Адже пряма відмова Штатів може дозволити Китаю стверджувати, що США нібито не зацікавленні у мирі.

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Про це пише Bloobmerg, покликаючись на представника адміністрації США.

«Буде багато способів, за допомогою яких Китай намагатиметься представити все, що випливає з китайсько-російської зустрічі, таким чином, щоб зобразити США в негативному світлі», — певен науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бонні Лін.

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Китай знаходить сприйнятливу аудиторію для свого ширшого дипломатичного просування по всьому світу. Багато країн висловлюють втому від війни в Україні та глобальних економічних наслідків від неї.

« Світогляд обох країн [РФ та Китаю] дуже відрізняється від нашого. Вони можуть знайти спільну причину в протистоянні світогляду, який ми та багато інших країн у всьому світі прагнемо захищати та просувати», — зазначив держсекретар Ентоні Блінкен.

Оскільки Вашингтон постійно дотримується агресивної жорсткої позиції щодо Китаю, деякі аналітики вважають, що Китай незабаром може фактично відмовитися від покращення відносин із США.

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Нагадаємо, Сі Цзіньпін здійснив триденний візит до Росії. У Москві голова КНР заявив Путіну, що РФ і Китай мають «схожі цілі». А Володимир Путін сказав, що поважає мирний план Пекіна і вітає пропозицію країни щодо припинення «гострої кризи» в Україні. Свій «мирний план» щодо війни РФ проти України Китай оприлюднив наприкінці лютого. У документі Росію не називають агресором.