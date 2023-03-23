Україна для Пригожина стала занадто складною. Найманців планують перекинути в Африку

НЕ ПО ЗУБАХ

Засновник ПВК «Вагнера» змінює фокус після невдач в Україні.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Незважаючи на місяці боротьби і приголомшиві втрати, вагнерівцям так і не вдалося взяти свою головну ціль, якою є Бахмут.

Викриття надзвичайної жорстокості з боку «Вагнера», включно з сумарними стратами колишніх ув'язнених, які відмовилися воювати, до перебіжчиків, які втекли до Європи, завдали шкоди репутації Пригожина в очах Путіна, сказав один із людей, обізнаних у питанні.

Ударні загони Пригожина залишаються корисними з військової точки зору, заявили двоє людей, близьких до Кремля. Якщо Бахмут впаде, то ПВК «Вагнера» задіять у спробі захопити решту Донбасу. Але йому не дадуть жодної можливості вимагати заслуги.

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«Пригожин всім заважає. Його єдиний захист зараз — це його особисті стосунки з Путіним, який все ще вважає його корисним у певному сенсі», — зазначила засновниця компанії R.Politik Тетяна Станова.

Цілком ймовірно, що через невдачі в Україні, Пригожин знову сфокусується на Африці, кажуть знайомі з ситуацією.

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В оголошенні про набір до «Вагнера», опублікованому 20 березня, претендентів на вакансію найманців запрошували на півроку в Україні та на 9-14 місяців в Африці. З уточненням, що ті, хто хоче служити в африканських країнах, будуть зараховані в запас.