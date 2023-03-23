Наслідки війни

Про це свідчать нові розрахунки СБ на основі оцінки збитків, завданих країні Росією протягом першого року великої війни.

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Розрахунки фахівці банку проводили спільно з урядом України, Єврокомісією та ООН. Підсумкова сума в 2,6 рази перевищує прогнозований ВВП України за 2022 рік. Про це повідомляє Bloomberg.

Оцінювалась шкода українській інфраструктурі та будівлям, а також вплив на якість життя людей.

За даними СБ, повномасштабне вторгнення РФ відкинуло прогрес України на 15 років назад та підштовхнуло 7,1 мільйона людей до бідності.

«Це реальна оцінка, яка показує масштаби руйнувань і постійну потребу в міжнародній підтримці», — зазначила віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

У вересні 2022 року Світовий банк оцінював збитки завдані Україні за три перших місяця війни в $349 мільярдів.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Світовий банк додатково виділив Україні $2,5 млрд на підтримку ключових секторів, зокрема систем освіти та охорони здоров'я, виплату пенсій та фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Також у грудні 2022 року Світовий банк схвалив пакет фінансування на 610 мільйонів доларів для відновлення України в умовах війни.