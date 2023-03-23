У Бахмуті росіяни видихаються — Сирський

Плани ЗСУ

Командувач Сухопутних військ України говорить, що зовсім скоро ЗСУ скористаються цією нагодою, «як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом».

Реклама Читати продовження

Бахмут залишається найгарячішою точкою фронту вже багато місяців поспіль, ворог продовжує втрачати там як в живій сил, так і в техніці. Але не припиняє атаки українських позицій. Основа сила на цьому напрямку — ПВК «Вагнера».

«Під безперервним вогнем артилерії, авіації противника наші воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад котрі зараз боронять нашу Батьківщину на сході країни», — говорить Олександр Сирський.

Тим часом у місті тривають вуличні бої. Як повідомляють в Держприкордонслужбі, їх бійцям вдалося відбити штурм, ворог був змушений відійти із втратами.

Останніми днями українські сили розпочали локальну контратаку на захід від міста, повідомляє британська розвідка. Це, може послабити тиск на шлях постачання H-32, який знаходиться під загрозою. Навколо центру Бахмута продовжують точитися бої.