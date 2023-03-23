У Білорусі заявили про створення нового ракетного полку біля українського кордону

Загроза зростає?

Полк розташовуватиметься за 60 кілометрів від території України, повідомили в Міноборони.

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«Під час формування полку особливу увагу приділяли створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей», — йдеться у повідомленні.

Полк розташують в Лунинці Брестської області.

Сьогодні нову військову частину відвідав міністр оборони республіки Віктор Хренін. Він вручив ключі від квартир військовим, які прибули до Лунинця для проходження служби.

Рівень загрози повторного наступу сил РФ з Білорусі зараз низький, розповів в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому зранку, заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. Наразі у країні знаходяться близько 4000 російських військових. Цього недостатньо для наступу. Ударного угруповання розвідники також не зафіксували.