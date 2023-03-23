У Конгресі США відбудуться слухання щодо контролю за допомогою Україні

Контроль за грошима

Слухання пройдуть у комітеті закордонних справ Палати представників 29 березня.

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Про слухання стало відомо невдовзі після того, як державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 350 мільйонів доларів.

У анонсі на сайті комітету зазначається, що на слуханнях виступлять генеральні інспектори Державного департаменту, міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Республіканська партія, яка наразі має більшість у нижній палаті Конгресу, виступає за більш пильний нагляд за допомогою Києву.

Обраний у січні спікером Палати представників республіканець Кевін Маккарті раніше казав, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати «безлімітний чек».

Також американські урядовці заявляли, що не виявили ознак нецільового використання допомоги, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни Росії проти України.

З 24 лютого 2022 року США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів. Нещодавно у Білому домі пообіцяли і надалі надавати історичні обсяги підтримки та заявили, що допомога США Україні не має рівних у всьому світі.