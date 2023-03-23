У Туреччині знову стався землетрус: магнітуда — більше п'яти
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Кахраманмараш – Підземні поштовхи були зафіксовані о 12.19 за місцевим часом у Кахраманмараші. Саме це місто на південному сході Туреччини було епіцентром стихійного лиха 6 лютого. Про руйнування та постраждалих не повідомляють.
Про це пише Anadolu Agency.
Тим часом, в провінції Кахраманмараш та ще десяти постраждалих областях стартувало масове будівництво житла.
Сьогодні, 23 березня, відбудеться церемонія закладки фундаментів перших житлових будинків. Про це повідомив у Twitter міністр довкілля Мурат Курум.
“Söz, yeniden yükselecek Anadolu!— Murat KURUM (@murat_kurum) March 23, 2023
Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına!
Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına!”
SÖZÜMÜZ SÖZ!
1 yılda afetzede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız!
Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/LhXod0bM3O
За рік влада обіцяє побудувати 46 300 одиниць житла. На першому етапі передбачено зведення 17 902 одиниць. З них 7 353 в провінції Кахраманмараш, що найбільше постраждала від руйнівного землетрусу.
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Нагадаємо, уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані. Внаслідок природної катастрофи у Туреччині постраждало понад 44 тисячі людей.