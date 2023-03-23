НОВІ ПОШТОВХИ

У Туреччині знову стався землетрус: магнітуда — більше п'яти

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Кахраманмараш
Кахраманмараш © Anadolu Agency
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Кахраманмараш – Підземні поштовхи були зафіксовані о 12.19 за місцевим часом у  Кахраманмараші. Саме це місто на південному сході Туреччини було епіцентром стихійного лиха 6 лютого. Про руйнування та постраждалих не повідомляють. 

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Про це пише Anadolu Agency. 

Тим часом, в провінції Кахраманмараш та ще десяти постраждалих областях стартувало масове будівництво житла.  

Сьогодні, 23 березня, відбудеться церемонія закладки фундаментів перших житлових будинків. Про це повідомив у Twitter міністр довкілля Мурат Курум. 

За рік влада обіцяє побудувати 46 300 одиниць житла. На першому етапі передбачено зведення 17 902 одиниць. З них 7 353 в провінції Кахраманмараш, що найбільше постраждала від руйнівного землетрусу. 

Старт будівництва
Старт будівництва © Anadolu Agency

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Нагадаємо, уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані. Внаслідок природної катастрофи у Туреччині постраждало понад 44 тисячі людей.

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