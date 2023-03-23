Фінляндія передасть Україні новий пакет військової допомоги

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

До нього увійдуть три танки «Леопард 2», а також важке озброєння та боєприпаси.

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Відповідне рішення ухвалив президент країни за поданням уряду, повідомляє Міноборони Фінляндії. Там також говорять, що навчать українських військових і використовувати, і обслуговувати «Леопарди».

Це буде вже друга партія із трьох танків цієї моделі, які країна відправить Києву. Загальна вартість військової допомоги України від Фінляндії наразі становить 910 мільйонів євро.

«З точки зору оборонної боротьби України вся ця допомога є життєво необхідною. Ми й надалі рішуче підтримуватимемо Україну у протидії жорстокій агресії Росії», — зазначив фінський міністр оборони Антті Кайкконен.

Також сьогодні обговорюють питання винищувачів від Фінляндї для України. У фінському виданні Helsingin Sanomat повідомили, що є запит від Києв. Наша влада пропонує провести тристороннє обговорення передачі ЗСУ винищувачів F/A-18 «Хорнет» (англ. Hornet — ред). Говорити мають Фінляндія, Україна та США, адже літаки виробляє американська оборонна компанія.

Згодом у Yle, покликаючись на заяву очільника Міноборони Фінляндії підтвердили, що запит з Києва дійсно надходив. Втім Кайкконен сказав, що для Гельсінкі це питання поки не на часі.

«З точки зору керівництва оборонного відомства, це не є гострою темою для обговорення. Нам знадобляться «Хорнети» для власного використання в найближчі кілька років», — заявив міністр оборони.

Він відзначив, що відповість на запит України в найближчі кілька тижнів. А також додав, що за його даними, Фінляндія не контактувала з США щодо цього питання.