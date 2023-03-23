Чехія може виробляти боєприпаси для України, але в країні не вистачає робочих рук — президент

Зброя для України

Ситуацію можна виправити, якщо залучити до роботи на військових заводах українців, заявив президент Чехії Петр Павел.

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Про це він сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung. За словами Петра Павела, Чехія вже надала Україні все, що могла, і надалі в неї залишається мало варіантів для постачання зброї.

Втім, у країні є потужності для виробництва ППО та боєприпасів. Та не вистачає робочих рук для їх виготовлення.

«Робочу силу тут важко знайти. Але є можливості, наприклад, у вигляді робітників з України», — сказав він.

Також в інтерв'ю президент Чехії зауважив, що рішення Німеччини дозволити реекспорт Україні танків «Леопард-2» є дуже хорошим кроком.

«Це відкрило двері для всіх інших країн. Для успішного наступу українцям зараз потрібні танки, бронемашини, артилерія, засоби протиповітряної оборони і багато-багато боєприпасів», — сказав він.

На думку Павела, Україні мають потужно допомогти винищувачі МіГ-29, які нададуть Польща та Словаччина.

«Кожен літак має значення. Мені бракує уяви, що ми можемо зробити далі», — сказав чеський президент.

Він додав, що надання західних сучасних винищувачів було б логічним кроком, та в довгостроковій перспективі.

19 березня президент Чехії заявив, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Для нових операцій у країн Заходу може не вистачити ресурсів.