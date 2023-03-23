Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Стокгольм – Таке рішення ухвалив 23 березня парламент країни.

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Про це йдеться у рішенні Риксдагу.

Стокгольм передає Києву озброєння на суму 630 млн доларів. Це танки, артилерійські установки «Арчер», роботосистема 97, а також боєприпаси.

Крім того, уряд може прийняти рішення про продаж Великобританії 14 САУ «Арчер» замість тих, які Лондон вже надав Києву.

Нагадаємо, 16 березня Мінборони Швеції повідомляло, що Стокгольм готується передати Україні вісім САУ «Арчер». У січні Швеція передала Україні САУ «Арчер» у межах десятого пакету військової допомоги.

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