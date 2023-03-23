Європейська Рада схвалила надання Україні боєприпасів на 1 мільярд євро

САМІТ ЄС

Брюссель – Таку кількість снарядів планують передати упродовж наступних дванадцяти місяців без шкоди для системи оборони інших держав ЄС.

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Це рішення підтримали усі 27 держав-учасниць Євросоюзу.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС.

На засіданні було домовлено терміново доставити в Україну боєприпаси класу «земля-земля» та артилерійських боєприпасів, а також, за запитом, ракети.

«Європейський Союз та країни-члени посилюють свої зусилля, щоб допомогти задовольнити нагальні військові та оборонні потреби України», — зазначено у висновках.

Європейська Рада також засудила військову підтримку РФ, що надають Іран та Білорусь і закликала посилити санкційний тиск на Москву. У тому числі через обмеження ціни на нафту.

«Європейська Рада підкреслює важливість і невідкладність активізації зусиль для забезпечення ефективного впровадження санкцій на європейському та національному рівнях і твердо налаштована на ефективне запобігання та протидію обходу з боку третіх країн», — йдеться у заяві.

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