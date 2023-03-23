Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу

ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ

Рейк'я́вік – Відповідну резолюцію ухвалив 23 березня парламент країни.

Реклама Читати продовження

«За» проголосували одностайно всі 48 депутатів, що були присутні на засіданні. Це були представники усіх партій в Альтингу.

Про це повідомляє mbl.is

Резолюцію до парламенту внесла член Партії незалежності Ділья Міст Ейнарсдоттір. Вона підкреслила, що в тіні війни в України це є символічним моментом підтримки українського народу.

Вдячність Ісландії за ухвалену резолюцію на своїй офіційній сторінці висловив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це є чітким сигналом того, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають строку давності.

Grateful to Iceland for recognizing the Holodomor of 1932-1933 as genocide of the Ukrainian people, for honoring the memory of millions of Ukrainians killed by the Moscow regime. It is a clear signal that such crimes do not go unpunished and do not have a statute of limitations. https://t.co/NU3k9zCpsc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2023

Штучний голод 1932-1933 років, створений сталінським режимом в Україні забрав життя мільйонів українців. Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 25 держав світу та Європейський парламент.