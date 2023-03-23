ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ

Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Пам'ятник жертвам Голодомору
Пам'ятник жертвам Голодомору © Shutterstock
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Рейк'я́вік – Відповідну резолюцію ухвалив 23 березня парламент країни.  

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«За» проголосували одностайно всі 48 депутатів, що були присутні на засіданні. Це були представники усіх партій в Альтингу.  

Про це повідомляє mbl.is 

Резолюцію до парламенту внесла член Партії незалежності Ділья Міст Ейнарсдоттір. Вона підкреслила, що в тіні війни в України це є символічним моментом підтримки українського народу.  

Вдячність Ісландії за ухвалену резолюцію на своїй офіційній сторінці висловив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це є чітким сигналом того, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають строку давності.  

Штучний голод 1932-1933 років, створений сталінським режимом в Україні забрав життя мільйонів українців. Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 25 держав світу та Європейський парламент. 

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