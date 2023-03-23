Іспанія приєдналася до угоди ЄС про купівлю снарядів для України
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Відповідний документ підписала міністерка оборони країни Маргарита Роблес. Тепер у групі — 19 учасників. Угода передбачає закупівлю мільйона снарядів для України та поповнення власних запасів країн-членів.
Про це повідомили на сайті міністерства оборони.
«Після завершення необхідних адміністративних формальностей міністерка оборони підписала у середу проєктну угоду про спільну закупівлю боєприпасів в рамках Європейського Союзу. Таким чином Іспанія приєднується до першої групи з 18 країн, які підписали цю угоду», — йдеться у повідомленні.
До угоди вже приєдналися 19 з 27 країн ЄС. Інші можуть долучитися згодом.
Проєкт на суму у два мільярди євро фінансується з Європейського фонду миру. Він, зокрема, передбачає постачання мільйона снарядів Україні протягом року.
Надання боєприпасів обговорять сьогодні на саміті ЄС в Брюсселі. Напередодні саміту глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського Союзу чітко знають, яких боєприпасів потребує Україна, та розглядають шляхи, як надати снаряди якомога швидше і з меншими витратами.