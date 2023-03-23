82% українців хочуть в НАТО

Результати опитування

Це на 10% більше порівняно з червнем 2022 року і на 23% перевищує дані за квітень минулого року.

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Рекордно високі результати показало опитування центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Згідно з отриманими даними, 97% українців вірять у перемогу у війні, а 74% впевнені, що Україна поверне всі території в межах кордонів 1991 року.

«Володимир Путін не тільки не зміг подолати рішучість українців, він посилив підтримку України виграти війну без будь-яких територіальних поступок», — зауважив старший директор євразійського відділу IRI Стівен Нікс.

89% українців вважають, що за повоєнну відбудову має заплатити Росія.

Дослідження проводилося з 1 по 5 лютого методом телефонного інтерв'ю. Опитали близько 2000 жителів України віком від 18 років. ​

Згідно з результатами опитування у грудні минулого року, 49% українців вважали вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки для України.