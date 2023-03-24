Авдіївка перебуває під постійним тиском, але ЗСУ стримують РФ — Дмитрашківський

БИТВА ЗА ДОНБАС

Авдіївка – Росіяни продовжують штурм та не полишають спроб оточити українське місто.

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Про це в ефірі телемарафону розповів представник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашківський.

«Під Авдіївкою вони наступають з однієї лісосмуги, наші артилеристи вже пристрілялися. Атакують групами по 10−15 осіб під прикриттям танка або кількох БМП», — зазначив військовий.

Дмитрашківський також повідомив, що росіяни розміщують муляжі озброєння, аби створити відчуття масовості.

«Відчутна вже нестача техніки у ворога, боєприпасів. Відчутний дуже низький морально-психологічний стан. Дуже багато паніки, дуже бояться нашого контрнаступу», — зауважив він.

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Раніше у Силах оборони повідомляли, що Авдіївка може стати «другим Бахмутом». Армія РФ використала на цьому напрямку свої останні резерви та зазнає великих втрат. Про це повідомляла і британська розвідка. Експерти зазначили, що тактична ситуація в Авдіївці подібна до тієї, що відбувається в Бахмуті.