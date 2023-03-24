Атаки Білозерки на Херсонщині та Костянтинівки на Донеччині: є жертви

Росія атакує мирних

Через обстріл Білозерки одна особа загинула, четверо — поранені. У Костянтинівці п'ятеро загиблих.

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Обстріл Білозерки росіяни здійснили, коли люди ще спали. Одна особа загинула. Двом постраждалим допомогу надали на місці. Ще двох жінок з тяжкими пораненнями шпиталізували, нині лікарі борються за їх життя, повідомляють в ОВА.

Всього за добу область атакували 74 рази. Випустили понад 420 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та БМП. Житлові квартали Херсона російські військові обстріляли 4 рази. У місті пошкоджено медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російську агресію одна людина загинула.

На Донеччині вночі атакували Костянтинівку: ракети С-300 потрапили у будівлю, де знаходився Центр обліку безпритульних. Будівля частково зруйнована. В притулку знаходились 9 внутрішньо переміщених осіб, що мешкали постійно, та черговий. Внаслідок атаки загинуло 5 людей. Пошкоджень зазнали і житлові будинки, які знаходяться поруч з місцем удару.

Також у області росіяни здійснили авіаракетний удар по Авдіївці – ракети влучили у житловий квартал та по околицях коксохімзаводу. У Красногорівці пошкоджено дві 5-поверхівки, також під обстрілами Мар’їнка і село Костянтинівка. Вночі Гірник Курахівської громади потрапив під артобстріл – пошкоджено 7 багатоповерхівок, будівлю неробочої лікарні та лінії електропередач.

На Горлівському напрямку одна людина загинула у місті Часів Яр, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено 23 будинки у Нью-Йорку, 3 двоповерхівки та 1 приватний будинок у Торецьку. Поодинокі обстріли зафіксовано в Оріхово-Василівці, Міньківці та Васюківці Соледарської громади, йдеться у повідомленні голови ОВА.