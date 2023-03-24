Візит Чарльза III до Франції переноситься через «пенсійні заворушення»

ВИСОКИЙ ВІЗИТ

Еммануель Макрон та Чарльз III у Лондоні, 18 липня 2020 р.

Вже цієї неділі, 26 березня, британський монарх мав здійснити триденну поїздку до Франції. Звідти — поїхати до Німеччини. Візит до Франції мав стати для Чарльза III першим державним, після його вступу на престол. А для Еммануеля Макрона цей візит став би визнанням його фактичним лідером Європи. Проте на прохання очільника Франції приїзд британського монарха довелося відкласти.

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Про це пише Reuters.

«Ви можете побачити ситуацію, пов'язану з протестами», — сказав Макрон на прес -конференції під час візиту до Брюсселя.

За словами французького лідера, було б «несерйозно приймати державний візит» після оголошення профспілками страйків на вівторок 28 березня.

«У соціальних мережах закликали порушити візит короля, вжити заходів, тому ми не хотіли ризикувати», — повідомило анонімне джерело, знайоме з ситуацією.

В уряді Великої Британії підтвердили, що рішення прийнято «за згодою всіх сторін». Водночас поїздка британського монарха до Німеччини відбудеться за планом.

У Єлісейському палаці висловили сподівання, що британський король все-ж таки зможе відвідати Францію у найближчі місяці.

Нагадаємо, у Франції тривають заворушення проти пенсійної реформи. Тільки вчора, 23 березня, за оцінками профспілок, на вулиці вийшли 3,5 мільйона демонстрантів. МВС повідомило про понад мільйон учасників. Заворушення відбулися в Парижі та ще кількох великих містах. Зокрема, у Бордо протестувальники підпалили вхід до мерії.