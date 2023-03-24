Данія запросила оператора «Північного потоку» взяти участь у підйомі об'єкта біля труби

Розслідування вибухів

Вибух на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», вересень 2022 року.

Власник трубопроводу контролюється російською державною компанією «Газпром». У Кремлі назвали запрошення «позитивною новиною».

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Данське енергетичне агентство запросило компанію Nord Stream 2 AG допомогти підняти неідентифікований об'єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу на дні Балтійського моря. Тепер Данія очікує на відповідь від оператора.

«З метою подальшого з'ясування природи об'єкта влада Данії вирішила врятувати об'єкт за допомогою Міністерства оборони Данії», — йдеться в заяві енергетичного агентства країни.

Об'єкт має циліндричну форму, близько 40 см заввишки і 10 см в діаметрі. Не виключено, що це — морський димовий буй. Влада оцінила, що він «не становить безпосередньої загрози безпеці», повідомляє данське агентство.

У Кремлі запрошенню зраділи. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков при цьому зазначив, що об'єкт розташований поруч зі швом — найбільш вразливою ділянкою труби. Вибух же теж стався неподалік від шву.

Він також висловився за продовження розслідування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів, та запропонував проаналізувати, кому міг бути потрібен такий інформаційний вкид.