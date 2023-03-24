Данія, Фінляндія, Швеція і Норвегія будуть використовувати 250 винищувачів як об'єднані сили

Важлива угода

Відповідну угоду підписали очільники військово-повітряних сил чотирьох країн.

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Про це повідомляє Aftenposten.

Угода передбачає спільну підготовку, технічну підтримку, логістику та планування.

У підсумку об'єднані сили матимуть близько 250 сучасних бойових літаків. Це приблизно на одному рівні з Францією і Великою Британією.

У публікації йдеться, що військово-повітряні сили такого масштабу матимуть «сильний стримуючий ефект проти Росії у всьому скандинавському регіоні».

Вчора фінські ЗМІ повідомляли, що Київ подав до Гельсінкі запит на тристоронні переговори щодо винищувачів Hornet між Україною, Фінляндією та США, оскільки це літаки американського виробництва.

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін нещодавно приїжджала з візитом до Києва і зазначила, що її країна могла би разом з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив передачу Україні винищувачів F-16.