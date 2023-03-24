Життєво важливий партнер: Нетаньягу зустрівся у Лондоні з Сунаком

ЗУСТРІЧ ДВОХ ЛІДЕРІВ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком

Лондон – Зустріч була конфіденційною. Про деякі результати переговорів прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу публічно повідомлено в офіційному документі.

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Про це пише The Guardian.

Прем’єр-міністр Великої Британії висловив свою солідарність з Ізраїлем та заявив про міжнародну стурбованість зростанням напруженості на західному березі Йордану.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак © AP - Alberto Pezzali

Обидва лідери також підписали дорожню карту «Великобританія—Ізраїль-2030». Вона передбачає виділення 20 мільйонів фунтів на фінансування спільних наукових та технологічних проектів протягом наступного десятиліття. Це має дати поштовх міжнародним відносинам.

Прем’єри погодили вільну торгівлю і заявили, що їхні команди будуть працювати над прогресом у цій сфері.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу © AP - Alberto Pezzali

Обговорили лідери і війну Росії проти України та ту загрозу, яку представляє Іран регіональній стабільності. Сунак і Нетаньягу домовилися тісно співпрацювати, аби не допустити ризику ядерного розповсюдження.

Британський прем'єр також заявив, що з нетерпінням очікує на відвідування Ізраїлю при першій можливості.

Зустріч двох прем'єрів © AP - Alberto Pezzali