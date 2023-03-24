Зеленський на засіданні Європейської ради назвав п’ять причин затягування війни

Виступ Зеленського

Президент України виступив на засіданні в онлайн-форматі. Включення він зробив з потяга під час робочої поїздки регіонами України.

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У зверненні президент України Володимир Зеленський подякував країнам, які підтримали ініціативу Естонії щодо постачання снарядів для української артилерії, а також тим, хто підтримав створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Але, дорогі колеги, чи не відчуваєте ви, що нових успіхів у нас із вами менше, ніж нових затягувань у спільних діях? На жаль, це так. І в Кремлі це бачать. Це віддаляє нас із вами від досягнення миру. Я наведу зараз п'ять таких прикладів затягування», – заявив голова держави.

За словами Володимира Зеленського, причини, які наразі віддаляють Україну та Європу від завершення війни й досягнення миру, є такими:

Затягування із постачанням далекобійних ракет для України. Це не дає ЗСУ змоги відкинути позиції росіян, зокрема, від Херсона, Запоріжжя та інших міст, які постійно обстрілюються російськими далекобійними ракетами.

«Не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору», — зауважив глава держави.

Зволікання в передачі сучасних літаків.

«Згадайте, скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу «Леопардів» та інших сучасніших танків, ніж ті, що були раніше в наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні. То що зробила Росія у відповідь?» — заявив Зеленський.

Затягування з новими санкційними пакетами від ЄС.

«Як таке затягування будуть сприймати треті країни? Ті, чия влада не поважає міжнародне право. Очевидно, їм може здаватися, що ігнорування санкцій не матиме наслідків», — сказав президент України.

Зволікання з реалізацією української формули миру та організацією «саміту миру».

«Ми можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть», — зазначив Володимир Зеленський.

Затягування з інтеграцією України до Європейського Союзу.

«Це важливо і для захисту України, і для захисту європейської системи. Це відповідає об'єктивній потребі посилювати Європу постійно, бо лише постійне посилення гарантує незмінну стійкість», — заявив президент.

20 березня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив про рішення Євросоюзу надати Україні один мільйон боєприпасів.