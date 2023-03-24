ЗС Польщі разом із союзниками проведуть військові навчання поблизу кордонів РФ

ВІЙСЬКОВА СПІВПРАЦЯ

Тренування військових під кодовою назвою «Затока-2023» (Zalew-2023) проходитимуть з 27 по 31 березня в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю Росії.

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У них візьмуть участь польські ВМС, тероборона, армія, інженерні війська і 16-та механізована дивізія, а також бойова батальйонна група НАТО. Про це повідомляє PAP.

За словами речниці 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалени Косцінської — це буде найбільші у 2023 році навчання за участі її військового об’єднання.

Загалом у них візьмуть участь 2,5 тис. польських та іноземних військовослужбовців, також буде задіяно близько 500 одиниць різної військової техніки.

Військові відпрацьовуватимуть дії під час гіпотетичного хімічного зараження території, тренуватимуться рятувати заручників під час ймовірного теракту. А ще проводитимуть розвідку у напрямку Гданської та Віслинської заток.

Для військових навчань, окрім заток використовуватимуть воєнний порт у Гдині, 22-гу базу тактичної авіації у Мальборці а також навчальний центр в Моджевіні.

Нагадаємо 21 березня, у польському військовому комплексі імені генерала Тадеуша Костюшка відбулася урочиста церемонія початку роботи постійного гарнізону армії США. Його вперше в історії розмістили на території Польщі.

Також Польща планує розмістити на кордоні з РФ американські «Хаймарси». До кінця березня озброєння має надійде до 16-ої механізованої дивізії. Вона розташована поблизу кордону з російською Калінінградською областю.

Раніше Варшава почала зводити на кордоні з Калінінградською областю Росії укріплювальні споруди. Радіоелектронна система охопить близько 200 кілометрів сухопутного кордону із російським анклавом.