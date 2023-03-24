ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ

Кабмін ухвалив постанову про старт масового виробництва дронів в Україні

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Український захисник запускає розвідувальний дрон на позиціях біля Бахмута
Український захисник запускає розвідувальний дрон на позиціях біля Бахмута © AP - Evgeniy Maloletka
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Це значно прискорить створення та постачання вітчизняних БпЛа на фронт.  

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Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров. 

«Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт», — підкреслив Федоров. 

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Віце-прем’єр-міністр також повідомив, що проєкт «Армія дронів» з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БпЛА. 

«Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць», — зауважив Федоров.  

Згідно з даними Міноборони, на сьогодні відомство вже отримало заявки від українських виробників на 75 БпЛА різних типів. Вже укладено 16 контрактів. У 2023 році Міноборони планує збільшити закупівлі безпілотників для ЗСУ та спрямовує на ці потреби близкьо 20 млрд грн.

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«Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо», — зазначив Олексій Резніков.

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