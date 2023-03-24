Кабмін ухвалив постанову про старт масового виробництва дронів в Україні

ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ

Це значно прискорить створення та постачання вітчизняних БпЛа на фронт.

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Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

«Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт», — підкреслив Федоров.

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Віце-прем’єр-міністр також повідомив, що проєкт «Армія дронів» з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БпЛА.

«Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць», — зауважив Федоров.

Згідно з даними Міноборони, на сьогодні відомство вже отримало заявки від українських виробників на 75 БпЛА різних типів. Вже укладено 16 контрактів. У 2023 році Міноборони планує збільшити закупівлі безпілотників для ЗСУ та спрямовує на ці потреби близкьо 20 млрд грн.

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«Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо», — зазначив Олексій Резніков.

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