Уникнути санкцій

Казахстан не хоче санкцій і посилить контроль за реекспортом для РФ

З 1 квітня там запрацює система онлайн-відстеження товарів, які ввозять до країни та вивозять з неї.

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Як повідомляє Financial Time, у Казахстані розуміють, що ризик потрапити під вторинні санкції - дуже високий, тому реекспорт до Росії потрібно брати під контроль. Дані Бюро національної статистики Казахстану свідчать про те, що побоювання не безпідставні. У 2022 році із країни до РФ експортували на 25% більше товарів.

Раніше і в ЄС, і в США заявляли про те, що Казахстан допомагає Кремлю обходити санкції. Йшлося тоді в тому числі і про мікрочіпи, які можуть використовувати для виготовлення ракет.

На початку березня офційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадяров заявив, що усі контракти вивчаються і Казахстан не буде країною, де можна буде обходити санкції.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 23 березня заявила, що наступний, 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, буде націлений на боротьбу з обходом вже введених обмежувальних заходів щодо Москви.