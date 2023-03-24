Київ накладає санкції на румунську сенаторку, яка закликала до анексії частини України
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У МЗС заявили, що рішуче засуджують спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України і ускладнити дух добросусідства між Україною та Румунією.
Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.
20 березня сенаторка подала до парламенту законопроєкт, у якому пропонується приєднати до Румунії ті частини України, що колись входили в склад Румунського королівства (існувало до 1947 року). Йдеться про північну Буковину, край Герца, історичний Марамуреш, Буджак (південь Одещини) та острів Зміїний.
Свою пропозицію проросійська політикиня пояснює метою «уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні».
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