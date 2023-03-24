ПРОРОСІЙСЬКІ ЗАЯВИ

Київ накладає санкції на румунську сенаторку, яка закликала до анексії частини України

Діана Шошоаке під час виступу у парламенті © Inquam Photos/Джордж Калін

Автор тексту: Тетяна Цуркану

У МЗС заявили, що рішуче засуджують спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України і ускладнити дух добросусідства між Україною та Румунією.