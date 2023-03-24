КНДР провела випробування нової системи підводного ядерного озброєння
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Йдеться про підводний північнокорейський безпілотник «Хайль» (агл. Haeil — ред.), який здатен нести ядерний заряд.
Про це повідомляє північнокорейське агентство KCNA.
Під час випробувань, які проходили з 21 по 23 березня біля узбережжя округу Рівон провінції Південний Хамгьон тестова боєголовка безпілотника вибухнула на глибині від 80 до 150 метрів.
«Місія підводної ядерної стратегічної зброї полягає в тому, щоб непомітно проникнути в оперативні води і створити надмасштабне радіоактивне цунамі за допомогою підводного вибуху, щоб знищити морські ударні групи і головні оперативні порти противника», — йдеться у заяві.
У КНДР зазначили, що новий безпілотник може бути використаний на будь-якому узбережжі чи в порту або буксируватися надводним кораблем для експлуатації.
Крім того Пхеньян здійснив тестовий запуск крилатих ракет, оснащених боєголовками, що імітують ядерні.
«Дві стратегічні крилаті ракети типу "Хвасал-1" (англ. Hwasal — ред.) і дві стратегічні крилаті ракети типу "Хвасал-2", запущені з Джакдо-дон, район Хуннам, місто Хамхунг, провінція Південний Хамгьонг, точно вразили ціль у Східному морі», — зазначили у агентстві.
На навчаннях був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.
Нагадаємо, 19 березня КНДР запустила балістичну ракету в бік Японського моря. Це був вже третій запуск балістики від початку спільних військових навчань Південної Кореї та США.