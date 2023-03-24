Росія атакує мирних

Кривий Ріг на Дніпропетровщині атакували 6 російських «шахедів»

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Наслідки атаки росіян на Кривий Ріг, 14 січня 2023
Наслідки атаки росіян на Кривий Ріг, 14 січня 2023 © Офіс генерального прокурора України
Автор тексту: Оксана Вітер

Є влучання 5 дронів. Один літак збито. 

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«Кривий Ріг. Ворожа атака дронами «шахед». Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі!», — поінформував близько четвертої ранку голова ВЦА Олександр Вілкул. 

Обійшлося без жертв. Наслідки удару уточнюються, повідомили в ОВА

Вночі вибухи лунали і на Сумщині. Місцеві ЗМІ повідомляли про гучні звуки у Сумському районі. Від обласної влади підтверджень атаки немає. 

Загалом за добу, згідно з повідомленням Генштабу, армія РФ завдала 37 авіаційних та 4 ракетних удари. Також здійснила 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. У зведенні ISW припускають, що у Росії вичерпуються запаси ракет. Внаслідок цього ЗС РФ, ймовірно, змінять тактику та битимуть переважно по військових об'єктах, паралельно атакуючи енергетичну інфраструктуру. 

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