Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Білорусі

Санкції США

Прапор на фоні Капітолію США у Вашингтоні, 6 лютого 2023 року

Обмеження стосуються, зокрема Центральної виборчої комісії Білорусі, а також підприємств: «Білоруський автомобільний завод» («БелАЗ») та «Мінський автомобільний завод» («МАЗ»).

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Крім того у санкційних список потрапив директор «БелАЗу» Сергій Никифорович, очільник «МАЗу» Валерій Іванкович та семеро членів білоруської ЦВК. Про це повідомляє Мінфін США.

Також обмеження запроваджені щодо літака EW-001PA — Boeing 737, яким користується президент Білорусі Александр Лукашенко.

«Лукашенко має ексклюзивний доступ до EW-001PA та інших розкішних літаків і використовує їх для особистих поїздок. Крім того, Лукашенко використовував EW-001PA зі своєю родиною та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок», — зазначили у міністерстві.

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У Мінфіні наголосили, що авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових посадовців для отримання доходів, які дозволяють здійснювати репресії проти білоруського народу.

«Ми, як і раніше, віддані тому, щоб покарати режим Лукашенка за придушення демократії та підтримку війни, яку обрав Путін», — завив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Нагадаємо, 27 лютого Євросоюз розширив і продовжив на рік санкції проти Білорусі.

До цього США заборонили експорт великої групи товарів до РФ та Білорусі.