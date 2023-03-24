Новий звіт про війну в Україні: в ООН заявили про «глибоку стурбованість свавіллям з обох сторін»

ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини Матільда Богнер презентувала доповідь про поводження з військовополоненими.

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Богнер зазначила, що Україна, на відміну від РФ, надала комісії безперешкодний доступ до місць перебування російських військовополонених. Тому з українськими військовополоненими ООН змогла провести конфіденційні інтерв'ю лише після їх звільнення.

Моніторингова місія опитала приблизно по 200 осіб з обох сторін.

За словами Матільди Богнер, в ООН «глибоко стурбовані зафіксованими свавільними стратами до 25 російських військовополонених»

«Часто це відбувалося одразу після захоплення в полон на полі бою. Хоча нам відомо, що органи влади України порушили розслідування щодо п’яти випадків, які охоплюють 22 жертви, ми не маємо даних про жодні судові провадження щодо ймовірних винуватців», — заявила вона.

Про жорстоке поводження ООН розповіли майже половина з 229 російських військовополонених, з якими було проведено інтерв'ю. За словами Богнер, більшість таких випадків ставалися на перших етапах затримання та допиту.

«Стосовно поводження з українськими військовополоненими, ми також глибоко стурбовані свавільними стратами 15 українських військовополонених невдовзі після того, як вони були захоплені Збройними силами Російської Федерації. Військові та безпекові контрактники «Групи Вагнера» вчинили 11 із цих страт», — підкреслила Богнер.

Вона зазначила, що більшість українських військовополонених, які потрапили в полон під час бою, зазнавали катувань.

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«Кількість задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження під час інтернування в пенітенціарних установах шокує — понад 84% осіб зазнали такого поводження. Працівники пенітенціарних установ піддавали військовополонених так званим «вітальним побиттям» після їхнього прибуття, регулярно били, катували електричним струмом під час перевірок у камерах або під час прогулянок територією установи... Колишні військовополонені розповідали нашим колегам, що боялися щотижневих походів у душ, які неминуче закінчувалися побиттям і приниженнями, часто з сексуальним підтекстом. Ми задокументували, що п'ятеро військовополонених померли упродовж інтернування від травм, отриманих під час катувань.», — повідомила очільниця Моніторингової місії.

Вона зізналась, що умови тримання під вартою багатьох українських військовополонених були шокуючими. За словами полонених,« їжі, яку давали, вистачало лише, щоб не вмерти», а доступу до медичної допомоги майже не було. Через брак медичної допомоги померло п'ять військовополонених.

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Наприкінці доповіді Матільда Богнер закликала «обидві сторони забезпечити повне дотримання міжнародного гуманітарного права».

На звіт ООН вже відреагував український омбудсман Дмитро Лубінець.

«Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими», — зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що Україна дотримується Женевських конвенцій і міжнародного права та закликав ООН тиснути на РФ та вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених.