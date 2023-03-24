Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

До нього увійшли три інженерні бронемашини «Дачс» (агл. Dachs — ред.) та 100 кулеметів M-G3 для танків «Леопард» 2.

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Оновлений перелік наданої ЗСУ допомоги опублікували на сайті німецького уряду.

У пакет також увійшли БМП «Дачс» та «Мардер» (агл. Marder — ред.), запчастини до танків та бойових машин піхоти, а також 90 датчиків для виявлення дронів.

Раніше Берлін передав Києву систем залпового вогню «Марс» II, артилерійські снаряди, 155-міліметрові високоточні боєприпаси та інше озброєння.

Також 20 березня міністр оборони країни Боріс Пісторіус повідомив, що в Україну вже прямують обіцяні бойові машини піхоти «Мардер».

Згідно із нещодавнім звітом Стокгольмського інституту вивчення миру (SIPRI) Німеччина, а також США, Польща, та Велика Британія стали найбільшими постачальниками озброєнь Україні у 2022 році.

Нагадаємо, 8 березня очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що німецькі «Леопарди» надійдуть в Україну до кінця березня. Разом з 18 БМП із Німеччини також будуть передані 3 португальських «Леопарда».