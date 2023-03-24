Понад 100 влучань на Сумщині: 2 загиблих, 10 поранених

Росія атакує мирних

Вночі росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської громад.

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Масовано обстріляно місто Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ «Град» — 80 влучань, та із ствольної артилерії — 20 потраплянь. Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Внаслідок атаки загинуло 2 людини, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, школу, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

По місту Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину.

Село Вири росіяни обстріляли з авіації та атакували БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По селу Річки здійснено артилерійський обстріл. Пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та гімназію.

У Миколаївській селищній громаді авіаційний удар завдали по агрофірмі. Пошкоджені виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Зранку про обстріл Сумщини повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що по області випустили понад 10 керованих авіабомб.