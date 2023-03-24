Президент Франції збирається до Китаю

Високий візит

Візит анонсований на 4 квітня. Еммануель Макрон планує говорити із Сі Цзіньпіном про ризики підтримки Росії.

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Як повідомляє видання Politico, покликаючись на представника ЄС, європейські лідери дуже занепокоєні можливим зближенням РФ і Китаю. Адже це може привести до ескалації війни в Україні, та й не виключений конфлікт між урядами країн НАТО та Пекіном.

Тому на закритій зустрічі у Брюсселі президент Франції «підкреслив необхідність докласти максимум зусиль, щоб Китай не підтримував Росію та її здатність продовжувати війну».

Напередодні повідомлялося, що Китай планує відвідати прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Під час запланованого візиту він має порушити питання щодо миру та стабільності в Україні. Поїздка запланована на наступний тиждень.