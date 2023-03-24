3,5 млн демонстрантів, підпалена мерія — французи проти пенсійної реформи
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Заворушення відбулися в Парижі та ще кількох великих містах.
Заарештовано 457 людей, поранений 441 поліцейський, пише France24 з посиланням на дані МВС.
За оцінками профспілок, на вулиці вийшли 3,5 мільйона демонстрантів. МВС повідомило про понад мільйон учасників.
У міністерстві внутрішніх справ поінформували про підпал входу до мерії Бордо, напад на комісаріат поліції. Усього близько 200 різних займань довелося гасити у Парижі.
Повідомлялося про серйозні погроми в центрі Тулузи. Запеклі сутички з поліцією сталися також в Ліоні, де люди побили вітрини банків та закидали камінням мерію одного з міських округів.
У Парижі в ніч проти п'ятниці поліцейські ще розганяли порушників.
Провідні профспілки Франції у четвер закликали до нових масових протестів 28 березня. Очікується, що локальні акції відбудуться по всій країні і найближчими вихідними.