Рада Європи виключила Україну з чорного списку країн, які не протидіють корупції

Звіт GRECO

Таке рішення прийняла група країн Ради Європи проти корупції GRECO за результатами оцінки досягнутого Києвом прогресу.

Реклама Читати продовження

Згідно із звітом GRECO, комісія оцінювала результативність країни у запобіганні корупції щодо членів парламенту, суддів і прокурорів.

«У світлі досягнутого прогресу GRECO дійшла висновку, що поточний рівень дотримання її рекомендацій більше не є "глобально незадовільним", і, таким чином, Україна виходить з процедури GRECO (стосовно країн із високим рівнем корупції — ред.)», — йдеться у повідомлені.

В організації також відзначили прогрес України у виконанні рекомендацій, наданих у 2017 році.

«Військовий час призвів до необхідності запровадження воєнного, надзвичайного стану та коригування пріоритетів. У такому контексті примітно, що Україна продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO. Навіть якщо робота ще попереду, своєчасне подання Україною інформації в GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку», — додали в організації.

Нагадаємо, у лютому 2022 року українська віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вже навесні Єврокомісія має оголосити попередній звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій ЄК. Вона тоді зазначила, що Україна завершила усі «необхідні кроки у семи відповідних сферах (боротьба з корупцією, верховенство права, медіа, плюс все, що стосується прав і свобод людей)».

А на початку 2022 року антикорупційна організація Transparency International повідомила, що Україна піднялася на один пункт у рейтингу сприйняття корупції. Країна тоді отримала 33 бали зі 100 можливих в тематичному Індексі.