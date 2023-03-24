Рік потому: у РФ офіційно підтвердили втрату ВДК «Саратов» у Бердянську

Про це заявив т. зв. «командир» Кримської військово-морської бази Фелікс Меньков під час відкриття пам’ятної дошки морякам десантних кораблів у тимчасово окупованому Севастополі.

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«Рік тому ми під час ведення бойових дій втратили корабель десантного з’єднання, ВДК Саратов. Втратили особистий склад десантного корабля "Саратов", "Новочеркаськ", "Цезар Куніков"», — сказав Меньков. Про це з покликанням на росЗМІ повідомляє Крим.Реалии.

24 березня 2022 року Збройні Сили України нанесли ракетний удар по базі росіян у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Пошкодження отримали великі десантні кораблі «Орськ», «Цезарь Кунніков», «Новочеркаськ». ВДК «Саратов» було знищено. Увесь рік Росія заперечувала втрати.

«Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді», — зазначив у своєму дописі на честь річниці затоплення «Саратова» Валерій Залужний.