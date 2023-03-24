Суд арештував активи дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 440 млн грн

Викриття СБУ

Її підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

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Про це повідомляє СБУ.

Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

«Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів. Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави», — йдеться у повідомленні.

Наприкінці лютого за матеріалами СБУ було арештовано майно Марченко на понад 5,6 млрд грн.

Раніше суд наклав арешт на три земельні ділянки у Львівській області вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є Оксана Марченко.

Жінці вже повідомили про підозру. Її звинувачують у «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.