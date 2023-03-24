Суд заочно арештував екснардепа з ОПЗЖ Рената Кузьміна

Державна зрада

За матеріалами ДБР колишньому народному депутату України обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

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Його підозрюють у державній зраді, повідомляє у Telegram Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, депутат від забороненої політичної партії ОПЗЖ напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

«Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», — йдеться у повідомлені.

Згідно із кваліфікацією звинувачення (ч. 1 ст. 111 КК У) підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

У лютому 2023 року підозру у держзраді отримав колишній народний депутат України від ОПЗЖ Олег Волошин.

У цьому ж місяці у Верховній Раді України проголосували за припинення повноважень нардепа з ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.

Нагадаємо, у березні 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив про зупинення на час воєнного стану діяльність низки партій, зокрема і ОПЗЖ.