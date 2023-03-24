США завдали авіаудари по Сирії

Удар у відповідь

У Пентагоні так відповіли на атаку безпілотника на базу сил коаліції на північному сході Сирії, яка сталася 23 березня. Там загинула одна людина, п’ятеро — поранені.

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Американська розвідка встановила, що БПЛА був іранського походження, пояснюють у Пентагоні.

Наказ про авіаудари по формуванням, що пов’язані з іранським Корпусом вартових ісламської революції, віддавав міністр оборони країни Ллойд Остін за дорученням президента Джо Байдена.

«Як ясно дав зрозуміти президент Байден, ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наш народ, і завжди відповідатимемо в той час і в тому місці, які ми виберемо. Жодна група не завдасть удару по наших військах безкарно», — сказав міністр Остін.

Нагадаємо, у лютому американські військові збили на території Сирії безпілотник іранського виробництва.