Україна передала Росії всіх важкопоранених полонених, яких можна транспортувати

Згідно з міжнародним правом

Водночас РФ досі утримує громадян України, зокрема, й важкопоранених.

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Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У в штабі наголосили, що це — не обмін, а репатріація: повернення без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право. Важко поранених передали, керуючись статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста. У штабі підкреслили, що Україна зробила це в односторонньому порядку.

Важкопоранені © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Важкопоранені © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Водночас влада РФ, нехтуючи міжнародними нормами, і досі утримує тисячі українських громадян, наголосили правозахисники. Серед них — жінки, діти, важкохворі і поранені.

«Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі», — заявили у Координаційному штабі.

Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян, наголосили у штабі.

У січні Україна передала РФ список із 748 поранених українських військовополонених. Того ж місяця омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більше як 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ.