Українські сили почали контратаки на Запорізькому напрямку — ISW

Контрнаступ починається?

Частини окремих населених пунктів на Запоріжчині, які раніше були сірою зоною, наразі перейшли під контроль ЗСУ.

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Інститут дослідження війни опублікував карту бойових дій на різних ділянках фронту. У зведенні зазначили, що українці почали контрнаступ в області і наразі мають успіхи, які визнають і російські військові блогери.

«Російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. 22 березня російський військовий оглядач заявив, що ЗСУ контролюють близько половини Новоданилівки (53 км на південний схід від міста Запоріжжя) і що це селище раніше було неокупованою сірою зоною. Інший мілблогер 23 березня заявив, що українські війська вели контрнаступ у напрямку Роботине (66 км на південний схід від міста Запоріжжя)», — пишуть аналітики.

Також ISW публікує більш деталізовану карту Бахмута. У зведенні зазначають, що, судячи з геолокаційних кадрів, українські війська атакують зі стрілецької зброї російські сили на західному березі річки Бахмутка. Це, ймовірно, вказує на те, що росіяни намагалися форсувати річку.

Геолокаційні знімки Бахмута, 22 березня © ISW

20 березня аналітики ISW писали, що наразі Україна «має добрі можливості», щоб розпочати контрнаступ. Російські ж наступальні дії на Донбасі можуть наближатися до кульмінації, зазначали у зведенні.