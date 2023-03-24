У Польщі шахтарі протестують проти планів ЄС щодо обмеження викидів метану
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Акція проходить біля представництва Єврокомісії у Варшаві. Кілька сотень протестувальників виступають проти директиви ЄС, яка, за їх словами, призведе до закриття польських шахт.
Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.
Серед учасників акції протесту – шахтарі та металурги з різних міст Польщі. Вони наголошують, що борються не лише за збереження своїх робочих місць.
«Ми тут, щоб директива не пройшла, щоб вугілля не закінчилося, щоб Варшава не замерзла, щоб була електрика для електромобілів, щоб ми не плакали. Ми боремося за енергетичну незалежність», — сказав один із демонстрантів.
«Я боюся, що Євросоюз призведе до того, що у нас не буде власної промисловості, і ми будемо залежні від промисловості інших країн, нам це незрозуміло», — каже шахтар, який приїхав з Руди Шльонської.
У радіостанції зазначають, що через велику промисловість із видобутку кам’яного вугілля у Польщі найбільші викиди метану серед усіх країн ЄС. Йдеться про понад 9 тонн викидів на тисячу тонн видобутого вугілля. Ця пропорція має зменшитися до 5 тонн викидів до 2027 року, якщо директива Європейського Союзу набуде чинності. А у 2031 році має становити не більше 3 тонн.
Гірники кажуть, що досягти цієї мети неможливо без закриття більшості шахт.