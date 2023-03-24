У Польщі шахтарі протестують проти планів ЄС щодо обмеження викидів метану

Протест гірників

Акція проходить біля представництва Єврокомісії у Варшаві. Кілька сотень протестувальників виступають проти директиви ЄС, яка, за їх словами, призведе до закриття польських шахт.

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Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Серед учасників акції протесту – шахтарі та металурги з різних міст Польщі. Вони наголошують, що борються не лише за збереження своїх робочих місць.

Протест шахтарів у Варшаві, 23 березня 2023 року. © Michał Dobrołowicz / RMF FM

«Ми тут, щоб директива не пройшла, щоб вугілля не закінчилося, щоб Варшава не замерзла, щоб була електрика для електромобілів, щоб ми не плакали. Ми боремося за енергетичну незалежність», — сказав один із демонстрантів.

«Я боюся, що Євросоюз призведе до того, що у нас не буде власної промисловості, і ми будемо залежні від промисловості інших країн, нам це незрозуміло», — каже шахтар, який приїхав з Руди Шльонської.

У радіостанції зазначають, що через велику промисловість із видобутку кам’яного вугілля у Польщі найбільші викиди метану серед усіх країн ЄС. Йдеться про понад 9 тонн викидів на тисячу тонн видобутого вугілля. Ця пропорція має зменшитися до 5 тонн викидів до 2027 року, якщо директива Європейського Союзу набуде чинності. А у 2031 році має становити не більше 3 тонн.

Гірники кажуть, що досягти цієї мети неможливо без закриття більшості шахт.