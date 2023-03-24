Французька компанія Leroy Merlin вийде з російського ринку

ГРОШІ ЧИ РЕПУТАЦІЯ

Власники бренду, який входить до складу Auchan Group оголосили про намір передати контроль над компанією місцевому менеджменту.

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Про це повідомили на сайті французької групи ADEO, яка володіє компанією.

«Після більш ніж 18 років діяльності в Росії передача контролю над Leroy Merlin місцевому керівництву повинна зберегти робочі місця для 45 000 співробітників», — йдеться у повідомленні.

У заяві ADEO зазначає, що процес виходу з російського ринку розпочався ще кілька місяців тому. А після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну французький холдинг зупинив всі нові інвестиції в Росії.

«Угода підлягає схваленню відповідними органами в Росії. Протягом усього процесу пріоритет ADEO – діяти відповідально, поважаючи всіх співробітників», – додали у повідомленні.

У лютому 2023 року, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив спільне розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat. У ньому йшлося про те, що французька компанія Auchan від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну постачала на окуповані території товари для російських військовослужбовців. Крім того, за інформацією журналістів, компанія допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих серед своїх співробітників.

Цього ж місяця Національна агенція протидії корупції включила корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів тероризму.

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