Французьким держслужбовцям заборонили користуватися застосунком «ТікТок»

КІБЕРНЕБЕЗПЕЧНО

Париж – Під заборону також потрапили Нетфлікс та Кенді Краш. У Міністерстві державної служби зазначили, що ці розважальні додатки становлять «ризики для кібербезпеки та захисту даних».

Реклама Читати продовження

Про це пише Le Figaro.

Таке рішення було ухвалено урядом у п’ятницю 24 березня.

Заборона на використання розважальних додатків стосується робочих телефонів понад 2,5 мільйонів французьких держслужбовців. Винятки будуть зроблені лише для професійних потреб, наприклад, у сфері комунікацій.

Особистих телефонів посадовців заборона не торкнеться.

Заборона на користування ТікТоком на робочих телефонах держслужбовців вже діє в США, Канаді, Великій Британії та Бельгії.