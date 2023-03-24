КІБЕРНЕБЕЗПЕЧНО

Французьким держслужбовцям заборонили користуватися застосунком «ТікТок»

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Французьким держслужбовцям заборонили користуватися застосунком «ТікТок»
Французьким держслужбовцям заборонили користуватися застосунком «ТікТок» © EDITIE
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Париж – Під заборону також потрапили Нетфлікс та Кенді Краш. У Міністерстві державної служби зазначили, що ці розважальні додатки становлять «ризики для кібербезпеки та захисту даних». 

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Про це пише Le Figaro. 

Таке рішення було ухвалено урядом у п’ятницю 24 березня. 

Заборона на використання розважальних додатків стосується робочих телефонів понад 2,5 мільйонів французьких держслужбовців. Винятки будуть зроблені лише для професійних потреб, наприклад, у сфері комунікацій. 

Особистих телефонів посадовців заборона не торкнеться. 

Заборона на користування ТікТоком на робочих телефонах держслужбовців вже діє в США, Канаді, Великій Британії та Бельгії. 

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