Єврокомісія, Україна та Польща будуть повертати українських дітей із РФ

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запустила у роботу ініціативу з репатріації.

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Роботу розпочнуть із конференції.

«Ми на самому початку дуже важкої роботи. Ми прагнемо об’єднати міжнародний тиск, щоб вжити всіх можливих заходів для встановлення місцезнаходження цих дітей», — повідомила президентка Єврокомісії.

За її даними, 16 200 дітей було депортовано, з них повернули тільки 300. Головні задачі ініціативи - це пошук викрадених українців та збір доказів проти відповідальних за злочини. Шукатимуть також дітей, яких усиновили російські сім’ї.

21 березня повідомлялося, що в Україну повернули 15 дітей з їхніми матерями та законними представниками