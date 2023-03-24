Повернути додому

Єврокомісія, Україна та Польща будуть повертати українських дітей із РФ

Опубліковано:

Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн REUTERS - JOHANNA GERON
Автор тексту: Оксана Вітер

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запустила у роботу ініціативу з репатріації. 

Реклама

Роботу розпочнуть із конференції.

«Ми на самому початку дуже важкої роботи. Ми прагнемо об’єднати міжнародний тиск, щоб вжити всіх можливих заходів для встановлення місцезнаходження цих дітей», — повідомила президентка Єврокомісії. 

За її даними, 16 200 дітей було депортовано, з них повернули тільки 300. Головні задачі ініціативи - це пошук викрадених українців та збір доказів проти відповідальних за злочини. Шукатимуть також дітей, яких усиновили російські сім’ї.  

 

21 березня повідомлялося, що в Україну повернули 15 дітей з їхніми матерями та законними представниками

Завантажити додаток

Читайте також про таке: