Європейський центральний банк закликає Raiffeisen Bank згорнути бізнес в РФ

СПІВПРАЦЯ З РФ

При цьому представники ЄЦБ не вимагають негайного виходу з російського ринку, але чекають від банку план дій щодо закриття або продажу філії Raiffeisen в Росії.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Reuters, покликаючись на власні джерела.

В Європейському банку зазначили, що їх заклик щодо припинення роботи в РФ стосується не тільки Raiffeisen Bank International (RBI), а й усіх установ, які ще цього не зробили.

«Ми просили банки продовжувати уважно стежити за бізнесом у Росії, а в ідеалі — скоротити його та згорнути, наскільки це можливо», — сказав речник ЄЦБ.

Втім, Raiffeisen поки не має наміру втілювати у життя вимоги ЄЦБ. На думку деяких австрійських урядовців, це є невиправданим іноземним втручанням.

Представник міністерства фінансів Австрії заявив, що, хоча повернення до статус-кво у відносинах з Росією не може бути, «більшість» міжнародних компаній, включаючи банки, все ще залишаються там.

«Між Росією та рештою світу відбувається значна торгівля такими товарами, як зерно, добрива, нафта, газ, нікель та інші метали, які... вимагають платежів», — додав він.

Водночас речник RBI Крістоф Данц в інтерв'ю Укрінформу зазначив, що російське відділення банку «практично припинило свою кредитну діяльність і скоротило обсяги кредитування приблизно на 30%».

Він додав: «RBI розглядає всі стратегічні варіанти щодо майбутнього "Райффайзенбанку Росія", включно з впорядкованим виходом з банку. Через складність ситуації, включаючи обмежувальні заходи, запроваджені Російською Федерацією, цей процес все ще триває».

Нагадаємо, 23 березня НАЗК внесло австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, усе через те, що банк продовжує працювати в РФ а також офіційно визнає так звані «ДНР» та «ЛНР».

До цього, санкційний орган США розпочав розслідування щодо бізнес-діяльності Raiffeisen, пов’язаної з РФ. Двоє людей, які безпосередньо знайомі з цією справою, повідомили Reuters, що розслідування стосувалося можливих порушень західних санкцій. Втім у банку наголошують, що запит Сполучених Штатів мав загальний характер.