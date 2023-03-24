ЄС та США провели спільні військово-морські навчання

БЕЗПЕКА СУДНОПЛАВСТВА

Вони відбулися в Індо-Тихоокеанському регіоні в межах забезпечення свободи судноплавства у відкритому морі.

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Про це повідомили у Держдепі США.

Спільні навчання було проведено 23-24 березня. У них взяли участь американський есмінець «Пол Гамільтон», іспанський корабель «Рейна Софія» та італійський «Карло Бергаміні», що входять до складу ВМС ЄС у рамках місії «Аталанта». Тренування передбачали професійний обмін процедурами посадки на борт, навігацією судна та навчанням, спрямованим на покращення сумісності та інтеграції.

«Навчання є частиною спільного зобов’язання ЄС і Сполучених Штатів працювати над практичним морським співробітництвом і підтримувати вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 20 березня у Румунії стартували міжнародні військові навчання «Морський щит-2023». Тренування проходять у дельті Дунаю та на Чорному морі. У них задіяно приблизно 3,5 тисяч військовослужбовців із 12 країн-партнерів. У навчаннях беруть участь приблизно 30 військових кораблів ВМС Румунії та два Болгарії, 14 літаків із Франції, Румунії, США, Туреччини, 15 катерів швидкого реагування, 57 бойових машин та інша військова техніка. Тренування завершаться 2 квітня.