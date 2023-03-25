Бахмут залишається епіцентром бойових дій, — Сергій Череватий

Фортеця Бахмут

Дані, які оприлюднила британська розвідка щодо сповільнення наступу російської армії на Бахмутському напрямку, потребують аналізу та уточнення.

Реклама Читати продовження

Дані британської розвідки про значне сповільнення наступу росіян під Бахмутом ще потрібно уточнити. Про це заявив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону:

Це потребує ще аналізу. Останні три дні показують, що сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було 30-50. Але це потребує детальнішого аналізу. Я думаю, найближчий тиждень це покаже.

Череватий наголосив, що наразі Бахмут залишається епіцентром бойових дій та напрямком головного удару противника.

За цю добу противник завдав 178 ударів як ствольною артилерією, так і РСЗВ, 5 авіаударів. Тільки в районі самого міста Бахмут 40 обстрілів і 16 боєзіткнень. 182 окупанти знищені, 218 зазнали поранень. Також було підбито бойовий вертоліт МІ-24, танк Т-80, БМП та САУ «Гвоздика», — розповів речник.

ЗСУ продовжують оборонну операцію та сотнями знищують представників ПВК «Вагнера» та регулярної російської армії, наголошує Сергій Череватий.

🔻Раніше британська розвідка повідомляла, що наступ на Бахмут майже зупинився.