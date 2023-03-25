В Україні стартує пілотний проєкт е-документообігу у військових частинах — Шмигаль

Е-РЕФОРМА

Старт проєкту з розгортання системи е-документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й інших дотичних структурах запланований на квітень.

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Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

За підсумками наради в уряді за участю представників Офісу Президента, був визначений план дій щодо реформування проходження військово-лікарських комісій:

Ставимо за мету максимально діджиталізувати всі процеси та створити умови, за яких військові отримають комфортний і швидкий сервіс, - йдеться в повідомлені.

Експертна група представила свої напрацювання. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до е-системи охорони здоров'я, заходи з безбар'єрності. Наступний етап — цифровізація медичної історії військовослужбовців.

Окремо було розглянуто питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військових частин про обставини поранення: «Дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів», — повідомив Шмигаль.

Також були заслухані пропозиції Міністерства охорони здоров'я щодо реформи медико-соціальних експертних комісій.

«Це має бути комплексне рішення, засноване на міжнародних стандартах, де людина — головний пріоритет», — наголосив Прем’єр.