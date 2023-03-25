В ЄС набагато менше «апетиту» до подальших санкцій проти Росії, — Моравецький

Санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сподівається, що 11-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалений упродовж найближчих двох місяців. Але в ЄС спостерігається певна втома від санкцій.

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Як розповів Моравецький, він упевнений, що невдовзі тема антиросійських санкцій знову повернеться на порядок денний. Адже і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відкрита до цього.

Я також стурбований тим, що вже діючі обмеження дуже часто обходять. Крім 11-го пакету санкцій варто говорити і про посилення існуючих пакетів. Коли я розмовляю з дипломатами в Брюсселі, уникнення санкцій є дещо замінною темою для наступних пакетів, — зауважив прем’єр-міністр Польщі.

Він наголосив, що зараз Польща працює в двох напрямках: з одного боку вона вказує ЄС на лазівки, якими користується Росія, аби обійти встановленні обмеження, а з іншого — керує наступними пакетами.

Насправді, сьогодні набагато менше «апетиту» до подальших санкцій. Матеріальна втома вже очевидна. Тому для Польщі важливо переконати наших партнерів, що те, що відбувається в Україні, є абсолютно неприйнятним, що ми живемо в ключовий історичний момент як Європа, і повинні реагувати відповідно. Я маю обережний оптимізм, що нам вдасться переконати наших партнерів у наступних пакетах допомоги, — зазначає Моравецький.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що новий санкційний пакет ухвалять протягом двох місяців, і що майбутні обмеження зокрема стосуватимуться російських пропагандистів.